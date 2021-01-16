سقوط صاروخين إيرانيين قرب حاملة طائرات أمريكية

شفق نيوز/ نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم السبت، عن مسؤولين في البحرية الأمريكية؛ قولهم إن صاروخين إيرانيين باليستيين سقطا على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في المحيط الهندي.

وقال المسؤولون الذين لم تكشف الشبكة عن هويتهم؛ إن "صواريخ إيرانية بعيدة المدى سقطت بشكل خطير بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي"؛ مؤكدين أن "مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية (نيميتز) الهجومية، كانت على مقربة من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل، مما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات".