سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سقوط جرحى بإحراق مخيم للاجئين السوريين في لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-27T05:16:09+0000
سقوط جرحى بإحراق مخيم للاجئين السوريين في لبنان

أفادت وسائل إعلام رسمية باشتعال النيران في مخيم للاجئين السوريين في شمال لبنان ليل السبت، بعد مشاجرة بين أفراد في المخيم وعائلة لبنانية محلية.

وأكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اندلاع حريق كبير في مخيم في منطقة المنية شمال البلاد، وقالت إنّ بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى دون أن تحدد العدد.

وقال المتحدث باسم المفوضية، خالد كبارة، لوكالة فرانس برس إنّ "الحريق امتد الى جميع الخيام" المصنوعة من الالواح البلاستيكية والخشب.

وأكد أن المخيم يأوي حوالي 75 عائلة.

وأفادت وكالة الأتباء اللبنانية الرسمية أنّ الحريق جاء عقب "مشادة" بين أحد أفراد عائلة لبنانية و"عمال سوريين".

related

مقتل واصابة سوريين بانفجار اثناء عبورهم الى تركيا

Date: 2020-10-11 12:27:55
مقتل واصابة سوريين بانفجار اثناء عبورهم الى تركيا

السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

Date: 2020-12-11 10:55:34
السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

"العثمانيون" يتسببون بأزمة .. لبنان تستدعي السفير التركي

Date: 2019-09-03 17:03:14
"العثمانيون" يتسببون بأزمة .. لبنان تستدعي السفير التركي

فيروز تستقبل ماكرون على "فنجان قهوة" في لبنان

Date: 2020-08-29 18:58:31
فيروز تستقبل ماكرون على "فنجان قهوة" في لبنان

لبنان.. انفجار بيروت ترك مخزون حبوب يكفي لأقل من شهر

Date: 2020-08-05 13:13:17
لبنان.. انفجار بيروت ترك مخزون حبوب يكفي لأقل من شهر

آلاف اللبنانيين يوقعون عريضة لعودة الاحتلال الفرنسي

Date: 2020-08-06 15:26:56
آلاف اللبنانيين يوقعون عريضة لعودة الاحتلال الفرنسي

ايران تبدي موقفا من استقالة الحريري

Date: 2019-10-30 08:12:40
ايران تبدي موقفا من استقالة الحريري

ماكرون المستاء: لا يمكن لحزب الله أن يكون ميلشيا وحزبا مسؤولاً

Date: 2020-09-27 17:45:48
ماكرون المستاء: لا يمكن لحزب الله أن يكون ميلشيا وحزبا مسؤولاً