سقوط جرحى بإحراق مخيم للاجئين السوريين في لبنان

أفادت وسائل إعلام رسمية باشتعال النيران في مخيم للاجئين السوريين في شمال لبنان ليل السبت، بعد مشاجرة بين أفراد في المخيم وعائلة لبنانية محلية.

وأكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اندلاع حريق كبير في مخيم في منطقة المنية شمال البلاد، وقالت إنّ بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى دون أن تحدد العدد.

وقال المتحدث باسم المفوضية، خالد كبارة، لوكالة فرانس برس إنّ "الحريق امتد الى جميع الخيام" المصنوعة من الالواح البلاستيكية والخشب.

وأكد أن المخيم يأوي حوالي 75 عائلة.

وأفادت وكالة الأتباء اللبنانية الرسمية أنّ الحريق جاء عقب "مشادة" بين أحد أفراد عائلة لبنانية و"عمال سوريين".