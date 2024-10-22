أسقط مسيّرة وتصدى لأخرى.. حزب الله يقصف مصنعاً عسكرياً وتجمعات للجنود الإسرائيليين

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، استهداف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية وتجمعات للجنود قرب الحدود اللبنانية، كما أسقط طائرة مسيّرة فوق بلدة جبشيت.

وقال الحزب في بيانات متلاحقة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "في إطار سلسلة عمليات خيبر، قصف مقاتلوه شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

كما استهدف الحزب "قوة مشاة إسرائيلية بين العديسة والطيبة بصاروخ موجّه"، لافتاً إلى "استهداف دبابة ميركافا في مسكفعام بصاروخ موجّه، مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

ولفت إلى "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة مركبة بصليات صاروخية، كما جدد استهدافه تجمعًا للجنود الإسرائيليين في أطراف بلدة مركبا بصليات صاروخية".

وأشار أيضاً إلى "استهداف تجمعين للجنود الإسرائيليين في مسكفعام وفي الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصليات صاروخية".

وتابع الحزب، أن "مقاتليه قاموا بإسقاط مسيرة هرمز 450 فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض - جو"، وأشار إلى "مشاهدتها تحترق".

كما ختم بالقول إن "مقاتليه في وحدات الدفاع الجوي تصدوا لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة الإقليم بصاروخ أرض - جو، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".