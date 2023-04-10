إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة أمريكية

شفق نيوز / أسقطت دفاعات التحالف الدولي المتمركزة بقاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقي سوريا، يوم الاثنين، طائرة مسيرة يرجح أنها لفصائل موالية لإيران.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "منطاداً تابعاً للتحالف الدولي، حلق في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القاعدة الأمريكية.

وشهدت مناطق شرق سوريا، مؤخرا استهدافات متبادلة بين فصائل موالية لإيران وقوات التحالف، وسط حالة تأهب.

وتحدث المرصد عن انفجارات عنيفة في ريف دير الزور الشمالي قبل أيام، في إطار تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز، لرفع جاهزيتها القتالية.