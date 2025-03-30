إسقاط طائرة إسرائيلية في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد، بأن مسلحين محليين أسقطوا طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة وادي اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر موقع "درعا 24 " السوري، أن "أجزاءً من المسيرة سقطت في أراضٍ مفتوحة دون وقوع إصابات".

وأشار الموقع إلى "رفض أهالي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي المساعدات الغذائية والاستبيانات التي حاولت دورية إسرائيلية توزيعها"، مؤكدين "رفضهم لأي توغل أو تطبيع مع إسرائيل".

ووفق الموقع "شهدت منطقة حوض اليرموك وصول وفد من الأمم المتحدة على متن سيارتين حيث قام بزيارة أهالي ضحايا ومصابي بلدة كويا، التي تعرضت لقصف إسرائيلي قبل أيام".

وشهدت الأسابيع الماضية، تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً في جنوبي سوريا، حيث شنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة استهدفت عدة مواقع، بالتزامن مع استمرار التوغلات البرية داخل المنطقة العازلة. وتمكنت القوات الإسرائيلية من السيطرة على مواقع استراتيجية، من بينها قمة جبل الشيخ، كما واصلت توسيع وجودها العسكري في محافظة القنيطرة.