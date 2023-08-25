إسقاط صاروخ أوكراني وإحباط هجمات بطائرات مسيرة على روسيا

شفق نيوز / أعلنت السلطات الروسية، يوم الجمعة، إسقاط صاروخ أوكراني كان يستهدف "أهدافا مدنية" في منطقة كالوغا قرب العاصمة موسكو، بالإضافة إلى إسقاط طائرات مسيرة قبالة شبه جزيرة القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن محاولة كييف شن هجوم ضد "أهداف مدنية على أراضي الاتحاد الروسي قد أحبطت".

وأضافت الوزارة، أن "الصاروخ رصد ودمر بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة كالوغا" في جنوب غرب العاصمة الروسية.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من المعلومات حول المواقع المستهدفة ولم تذكر ما إذا تسبب تدمير الصاروخ في أي إصابات أو أضرار.

وتقع كالوغا على حدود منطقة موسكو التي استهدفتها مرارا طائرات أوكرانية مسيرة خلال الأيام الأخيرة وفقا للسلطات الروسية.

إلى ذلك، أكدت الدفاع الروسية، أنها أسقطت 42 مسيرة أوكرانية في القرم، متحدثة عن هجوم نادر على شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأشارت إلى أن تسع مسيرات جرى تدميرها... فوق أراضي القرم، وتم تحييد 33 مسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت من دون بلوغ هدفها".