سفينة يونانية تتسبب بمقتل 5 أتراك في البحر المتوسط

شفق نيوز/ لقي خمسة صيادين أتراك مصرعهم، الأربعاء، إثر تصادم بين مركبهم وناقلة نفط يونانية في المتوسط، بحسب حرس الحدود التركي.

وأفاد بيان للحرس أنه "خلال عمليّات الإنقاذ، تم العثور على جثث الأشخاص الخمسة المفقودين"، مضيفا أن "مركب الصيد انقلب عقب اصطدام مع سفينة يونانية في منطقة تقع على مسافة 15 ميلاً بحرياً قبالة مدينة قراطاش في محافظة أضنة".

ولم يقدم حرس الحدود ولا سلطات أضنة تفاصيل إضافية حول ظروف الحادثة.

ولم تعلن السفينة اليونانية التي تحمل اسم "إفيسوس" عن سقوط ضحايا على متنها، وفق ما أفاد مصدر من شرطة الموانئ اليونانية.

وقدمت وزارة الخارجية اليونانية على تويتر تعازيها لعائلات ضحايا "الحادثة المأساوية".

وتأتي الحادثة في سياق توتر بين أنقرة وأثينا المتنازعتان حول الحدود البحرية بينهما شرق المتوسط.