سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سفينة تجارية تتعرض لهجوم في بحر العرب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-30T07:03:13+0000
سفينة تجارية تتعرض لهجوم في بحر العرب

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة عسكرية بريطانية، يوم الجمعة، أن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب، ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل الأخرى.

قال البيان المقتضب الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن التحقيق جار في الحادث الذي وصفه بأنه حدث في وقت متأخر من مساء الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

يقع الموقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلاً) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

لم يخض البيان في تفاصيل أخرى ليقول إنه يشتبه في أن الهجوم لم يتضمن قرصنة.

في وقت سابق يوم الخميس، قالت الجماعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

ولم يعلق الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على الحادث.

related

يخلو العراق منها.. الجيش اللبناني يعلن قائمة بالدول التي قدمت مساعدات

Date: 2020-08-08 07:40:53
يخلو العراق منها.. الجيش اللبناني يعلن قائمة بالدول التي قدمت مساعدات

بايدن يقول "لا" لرفع العقوبات على إيران: هناك شرط وحيد

Date: 2021-02-07 16:03:24
بايدن يقول "لا" لرفع العقوبات على إيران: هناك شرط وحيد

وفاة امرأة يشتبه إصابتها بـ"كورونا" في إيران والسلطات تنفي

Date: 2020-02-12 11:54:18
وفاة امرأة يشتبه إصابتها بـ"كورونا" في إيران والسلطات تنفي

في تركيا.. هجوم مسلح يسفر عن إصابة دبلوماسي بيلاروسي

Date: 2019-07-24 22:17:13
في تركيا.. هجوم مسلح يسفر عن إصابة دبلوماسي بيلاروسي

مسؤولون بالبنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات ضد إيران في أيامه الأخيرة

Date: 2020-11-09 20:23:56
مسؤولون بالبنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات ضد إيران في أيامه الأخيرة

وزير الصحة الإيراني: سنسيطر على فيروس كورونا خلال 40 يوماً

Date: 2020-04-07 10:17:20
وزير الصحة الإيراني: سنسيطر على فيروس كورونا خلال 40 يوماً

الصحة العالمية: هذا ما ينتظرنا في 2021

Date: 2020-12-29 06:34:25
الصحة العالمية: هذا ما ينتظرنا في 2021

ترامب يأمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

Date: 2019-09-18 18:15:58
ترامب يأمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران