سفينة تتعرض لحادث "جديد" في محيط باب المندب

شفق نيوز/ ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، أنها تلقت تقريرا عن حادث في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف في اليمن.

وذكر بيان للهيئة؛ أن السلطات تجري تحقيقا وتم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور، وأخطرت أطقم السفن القريبة بضرورة "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت تعرضت سفينة تجارية، لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي، ألحق بها أضرارا من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان.