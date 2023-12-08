سفينة بريطانية تتلقى بلاغاً بتغيير مسارها في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، تلقيها بلاغات بـ"صدور أمر لسفينة جنوبي البحر الأحمر بتغيير مسارها".

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن "الأمر صدر عن كيان يصف نفسه بأنه السلطات اليمنية"، مضيفة أنها "نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مريب".

ومنذ أن بدأت إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدفها الحوثيون بضربات بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ، كما تستهدف الجماعة اليمنية سفنا تجارية تابعة لحلفاء إسرائيل في البحر الأحمر.