سفينة السويس تعاود الجنوح بعد إبحارها بسبب الرياح

شفق نيوز / عادت السفينة العالقة في قناة السويس، يوم الاثنين، إلى وضعها السابق وجنوحها مجددا بسبب الرياح.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن "السفينة العالقة في قناة السويس في مصر، عادت إلى وضعها بعرض القناة، بفعل الرياح الشديدة قبل محاولة القطر التالية".

وكانت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن، قد أعلنت صباح يوم الاثنين، إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة (إيفر جيفن) التي علقت في قناة السويس.

وأكدت وكالة "رويترز" حينها، نقلا عن مصدر شحن، "إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها".