سفيرها لدى موسكو: إيران مستعدة لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها

شفق نيوز/ قال سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي، يوم السبت، إن إيران مستعدة لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها، وفقاً لوكالة تاس الروسية للأنباء.

ولم يتضح حتى الآن أي من اتجاهات العبور كان يقصدها.

وقلص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما ظلت النمسا الدولة الأكثر اعتمادا على الإمدادات الروسية في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت معظم الدول المستقبلة للغاز الروسي عبر أوكرانيا استعدادها لوقف التدفقات في نهاية هذا العام عندما ينتهي اتفاق نقل (الغاز) بين أوكرانيا وروسيا إذ أن أوكرانيا قالت إنها لا تريد تمديده.