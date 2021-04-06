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سفارة أرمينيا بالعراق تسهل حصول مواطنيها على جوازات سفر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-06T17:32:01+0000
سفارة أرمينيا بالعراق تسهل حصول مواطنيها على جوازات سفر

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أرمينية، يوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الارمينية كشفت عن مسودة اقتراح لمنح المواطنين الارمن، جوازات سفر من جمهورية ارمينيا عبر ممثلياتها الدبلوماسية في العراق وسوريا ولبنان.  

وذكر موقع "بان ارمينيان نت" الارميني نقلا عن الوزارة، أن "هذه المبادرة كانت قائمة قبل العام 2020، لكن  الاقتراح المطروح حاليا هو بمثابة إحياء للبرنامج".

والبرنامج التابع لوزارة الخارجية الارمينية يطبق أخذا بالاعتبار التوترات القائمة في الدول الثلاث والتي قد تجعل الارمن يواجهون صعوبة في السفر الى ارمينيا للتقدم بطلبات للحصول على جوازات سفر".

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