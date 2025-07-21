"أسطول الظل".. بريطانيا تفرض عقوبات على 134 سفينة روسية

شفق نيوز- لندن

أعلنت بريطانيا، يوم الإثنين، فرض عقوبات على 134 سفينة على علاقة بـ"أسطول الظل الروسي".

وأظهرت النسخة المحدثة من قائمة السفن التي تم فرض العقوبات عليها في المملكة المتحدة، ارتفاع عددها من 290 إلى 424 سفينة.

بالاضافة إلى ذلك، فرضت بريطانيا العقوبات على شركتين مسجلتين في الإمارات هما Intershipping Services وLitasco Middle East DMCC.

واتهمت الخارجية البريطانية الشركة الأولى بتسجيل سفن أسطول الظل تحت علم الغابون، واعتبرت أن الشركة الثانية على صلة بشركة "لوك أويل" النفطية الروسية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة الـ 18 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وشملت العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الروسي وفرض قيود على عدد من البنوك والشركات الروسية وعقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز، وكذلك على شركات في الصين والهند وبعض الدول الأخرى، التي تتعاون مع شركات روسية.