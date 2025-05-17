"أسطول الظل" الروسي يُشعل بحر البلطيق وأوروبا تتأهب

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم السبت، عن تشديد إجراءات الرقابة والدوريات البحرية، رداً على ما وصفه بـ "أعمال تخريبية" يشتبه في تورط "أسطول الظل" الروسي بها.

وقال فاديفول، في تصريحات نشرتها صحيفة "فيلت إم زونتاج"، إن "الوضع الأمني في المنطقة يزداد خطورة، مع تكرار الحوادث الغامضة التي تتضمن قطع كابلات، تشويش إشارات وظهور سفن مجهولة".

وأضاف أن "روسيا تهدد أمننا جميعاً، وسنواجه ذلك كدول مطلة على البلطيق وكجزء من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي".

ويُقصد بـ "أسطول الظل" الروسي تلك السفن التجارية وناقلات النفط التي تُستخدم للتحايل على العقوبات الغربية، عبر نقل الخام والمنتجات البترولية تحت أعلام وسجلات غامضة.

ويُعتقد أن هذه السفن لعبت دوراً في عمليات تخريبية تحت سطح البحر، طالت البنية التحتية الأوروبية في الأشهر الماضية.

وفي هذا السياق، يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستتضمن لأول مرة إجراءات مباشرة تستهدف "أسطول الظل"، عبر تتبع نشاطه، ومنع دخوله إلى الموانئ الأوروبية، ومصادرة حمولته في حال ثبوت انتهاك العقوبات.

وقالت وزيرة خارجية لاتفيا بايبا برازي، إن "84% من صادرات النفط الخام الروسي تمر عبر بحر البلطيق باستخدام هذا الأسطول، ما يعادل أكثر من ثلث ميزانية روسيا".

وأشارت إلى أن "ضرب هذه القنوات قد يكون ضربة استراتيجية مؤلمة لموسكو".