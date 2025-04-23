إسطنبول.. تسجيل 47 زلزالاً وهزة أرضية خلال 3 ساعات

شفق نيوز/ سجلت تركيا، يوم الأربعاء، 47 زلزالاً وهزة، خلال 3 ساعات في مدينة إسطنبول شمال غرب البلاد، فيما بلغ أشدها بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن بحسب معلومات حصلت عليها من موقع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، وقعت 46 هزة أرضية أخرى خلال ثلاث ساعات قبيل الزلزال الأكبر وبعده.

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 12:13 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر.

ووقعت أصغر الهزات قبالة سواحل منطقتي سيليفري وبويوك تشكمجة بقوة 1.6 درجة، في حين وقع أكبرها قبالة سواحل سيليفري بقوة 6.2 درجات عند الساعة 12:49.

وتراوح عمق الزلازل بين 6 إلى 15 كيلومترا تقريبا في باطن الأرض.

وذكرت "آفاد" والجهات الرسمية المعنية بعدم ورود بلاغات عن خسائر بشرية.