سريلانكا.. مصرع وإصابة 45 شخصاً بسقوط حافلة ركاب في وادٍ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل السريلانكية، يوم الأحد، عن مصرع وإصابة العشرات بسقوط حافلة لنقل الركاب في أحد الوديان وسط البلاد.

وقالت نائبة وزير النقل، براسانا غوناسينا، إن 21 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون بجروح صباح اليوم، عندما سطقت الحافلة في أحد الوديان بمنطقة كوتمالي وسط سريلانكا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبينت أن الحافلة كان على متنها 70 شخصاً رغم أن طاقتها الاستيعابية تبلغ 50 شخصاً، وكانت تسير ليلاً وسط تلال منطقة كوتمالي عندما فقد السائق السيطرة عليها.

وأفاد أحد الناجين الذي لم يرغب في الكشف عن هويته أن "الحافلة كانت تميل إلى اليسار وعندما دخل السائق في منعرج، سقطت" في الوادي.

وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة. وقال مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس" مشترطاً عدم الكشف عن هويته "نسعى إلى معرفة إن كانت الحافلة تعرّضت لخلل ميكانيكي وإن كان النعاس قد غلب على السائق".

وانطلقت الحافلة المملوكة لشركة نقل عام من مدينة كاتاراغاما في جنوب سريلانكا في مشوار إلى كورونيغالا (شمال غرب) على بعد 250 كيلومتراً.

ويعدّ هذا الحادث لأكثر حصدا للأرواح في البلد الواقع في جنوب آسيا منذ اصطدام حافلة بقطار في حادث أودى بحياة 37 شخصاً سنة 2005 في شمال غرب البلد.

ويلقى نحو 3 آلاف شخص حتفهم سنويا على طرقات سريلانكا.