سريلانكا تمنع أميركا من استخدام أراضيها في الحرب على إيران

شفق نيوز- كولومبو

أعلن رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي، يوم الجمعة، أنه رفض السماح بتمركز طائرتين حربيتين أميركيتين على أراضي بلاده خلال شهر آذار/مارس الجاري، حفاظا على حياد كولومبو في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال ديساناياكي أمام البرلمان: "طلبت الولايات المتحدة إعادة نشر طائرتين حربيتين مزودتين بثمانية صواريخ مضادة للسفن من قاعدة في جيبوتي إلى مطار ماتالا الدولي (جنوبي سريلانكا) في الفترة من 4 إلى 8 آذار/مارس، ورفضنا ذلك".

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.