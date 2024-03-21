سرقوا أحد المصارف.. الشرطة الأمريكية تعتقل "المشاغبون الصغار"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ثلاثة فتية صغار السن تمكنوا من السطو على أحد المصارف في ولاية تكساس.

وذكرت وسائل الإعلام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أُوقف ثلاثة فتيان في سن 11 و12 و16 عاماً، أطلق عليهم المكتب لقب "المشاغبون الصغار"، بتهمة سرقة بنك في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال المكتب بمدينة هيوستن في منشور عبر منصة "X" (تويتر سابقاً)، إن الأطفال الثلاثة متهمون "بالسرقة عن طريق التهديد".

وأودع الصبية الذين لم يُكشف عن هوياتهم لكونهم أحداثاً، قيد الاحتجاز، أول أمس الثلاثاء.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد نشر صورة للمشتبه بهم في أعقاب السطو على المصرف في 14 آذار/ مارس الجاري، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه "صدقوا أو لا تصدقوا، لقد سرقوا للتو مصرف ويلز فارغو".

ونقلت محطة التلفزيون المحلية "KTRK" عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاريس قوله، إن الأطفال سلموا "تهديداً مكتوباً" إلى موظف في المصرف ولاذوا بالفرار سيراً على الأقدام ومعهم مبلغ نقدي غير محدد.

وقالت إن اثنين من الصبية الثلاثة – الذين لا يبدو أنهم حاولوا وضع أقنعة أو إخفاء هوياتهم بطريقة أخرى أثناء السرقة – تم التعرف عليهما من جانب أهليهما أمام السلطات.