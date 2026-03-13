سرقة طائرات مسيرة من قاعدة عسكرية تثير الهلع في أميركا

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، عن سرقة طائرات مسيرة من قاعدة عسكرية في ولاية كنتاكي، ورصد الجيش الأميركي مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عمن قام بهذه السرقة، مشيرة إلى مخاوف من استخدام هذه الطائرات في تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأميركي خصصت مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار مقابل معلومات تقود إلى "توقيف اللصين اللذين سرقا المسيّرات من قاعدة فورت كامبل في ولاية كنتاكي" خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وبحسب المعطيات، سُرقت الطائرات بين 21 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، لكن المسؤولين لم يكشفوا متى جرى اكتشاف اختفائها.

وكانت الطائرات من طراز Skydio X10D، وهي مسيّرات خفيفة بعيدة المدى من فئة الطائرات الرباعية، تُستخدم في المراقبة الجوية والاستطلاع.

وتشير بيانات الشركة المصنعة إلى أن هذه الطائرات مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتفادي العوائق، ويمكنها الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ما يمنحها مدى إشارة واسعاً للغاية.

وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة نحو 30 ألف دولار، وفقاً لأكاديمية ABJ Drone Academy.

ونشر محققو الجيش صوراً لمشتبه بهما، ظهرا مرتديين قفازات وسترات فاتحة وقبعات شتوية، وكان أحدهما يضع قناعاً.

وتأتي الملاحقة المكثفة للمشتبه بهما والمعدات المسروقة في ظل الحرب المستعرة مع إيران، ووسط تصاعد التهديدات المحتملة ضد الأراضي الأميركية.

كما تتزامن مع تحذير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى جهات إنفاذ القانون المحلية بشأن تهديد محتمل يتمثل في ضربات انتقامية إيرانية بطائرات مسيّرة في كاليفورنيا.

وبحسب ما ورد في التنبيه، فإن إيران سعت على ما يبدو إلى تنفيذ هجوم مفاجئ باستخدام طائرات من دون طيار تُطلق من سفينة مجهولة قبالة سواحل الولايات المتحدة، وتحديداً ضد أهداف غير محددة في كاليفورنيا، في حال نفذت واشنطن ضربات ضد إيران.