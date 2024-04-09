سرقة بيانات 85 مليون مصري وبيعها بسعر زهيد

شفق نيوز/ كشف أحد المواقع المختصة بتتبع عمليات القرصنة والاختراقات الرقمية، عن سرقة بيانات أكثر من 85 مليون مستخدم مصري عبر الإنترنت.

وذكر موقع "دارك إنتري" أنه "تم نشر معلومات على أحد مواقع التسريبات الخاصة بالهكرز تزعم وجود قاعدة بيانات تحتوي على 85 مليون سجل لمواطنين مصريين".

وأشار الموقع عبر حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقاً) أإلى نه "على حد وصف من قام بنشر البيانات فإن البيانات قام بجمعها من مواقع خاصه بالتأمين الصحي ووزارة الداخلية المصرية".

وقال إن "البيانات يتم بيعها بـ3000 دولار، وهو رقم قليل جداً مقارنة بأهمية البيانات وهو أحد الأسباب التي تجعلنا نشك بصحة البيانات من الأصل وانها ليست بيانات Generated او تم تنشئتها من خلال AI tool".

من جهة أخرى، قال الموقع "انتشر اليوم علي احدي مواقع التسريبات معلومات حساسة تخص عشرات الآلاف من المصريين المستخدمين لشركة LC WAKIKI".

وأوضح أن البيانات "كانت تحتوي علي معلومات قيمة عن العملاء مثل: الأسماء الكاملة الإيميل وأرقام الهواتف"، لافتاً إلى أن "البيانات المسروقة تخص 60 ألف شخص من عملاء LC WAKIKI".