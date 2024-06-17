سرقة المساعدات الغربية لأوكرانيا تدفع الاتحاد الأوروبي الى تشكيل لجنة

شفق نيوز/ قام الاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد وسرقة المساعدات الغربية الممنوحة لنظام كييف، وخاصة المقدمة، في إطار صندوق المساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.

وجاء في قرار صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "ستقوم لجنة المراقبة [...] بمكافحة الاستخدام غير القانوني للتمويل المقدم من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج المساعدات [الاتحاد الأوروبي] لأوكرانيا، بما في ذلك مكافحة الاحتيال والفساد وتضارب المصالح وغيرها من الجرائم".

ووفقا للقرار، ستعمل المجموعة الرئيسية لهذه اللجنة الرقابية الأوروبية في بروكسل، وسيتم إنشاء وحدة منفصلة تابعة لها في كييف لتسهيل هذا العمل.

ويؤكد القرار أن هذه الهيئة لن تكون مستقلة، بل ستكون مسؤولة أمام المفوضية الأوروبية، التي تتمتع بالصلاحيات الكاملة لتوزيع المساعدات الاقتصادية على كييف.

في وقت سابق، قدم نائب رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أرتيوم سيتنيك استقالته وتخلى عن منصبه، بعد أن أوضح أنه لا يوافق على فقدان هيئات مكافحة الفساد لاستقلاليتها.