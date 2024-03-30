سرقات أبطالها صحفيون على متن طائرة الرئيس الأمريكي

شفق نيوز/ كشف تقرير أمريكي، نُشر أمس الجمعة، وأثار ضجة في واشنطن عن تفشي ظاهرة سرقة مقتنيات غرفة الصحفيين على متن طائرة رئيس الولايات المتحدة "أير فورس وان".

وبحسب ما أورده موقع "بوليتيكو" الأمريكي، فعلى مدى سنوات، قام العشرات من الصحفيين وغيرهم بحشو حقائبهم بهدوء قبل النزول من الطائرة بكل شيء، من الأكواب المخصصة لشرب الويسكي والمزينة بالنقوش إلى كؤوس النبيذ وأي شيء تقريبا يحمل شارة طائرة أير فورس وان.

لكن الشهر الماضي، أرسلت رابطة مراسلي البيت الأبيض رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أعضائها تحمل تحذيرا صارما من أن احتفاظ الصحفيين بعناصر مفقودة من غرفة الصحافة كتذكارات لم يمر دون ملاحظة.

ويرافق الرئيس الأميركي عندما يسافر 13 صحفيا يجلسون في مقصورة بالجزء الخلفي من طائرة البوينغ الرئاسية، وتقوم وسائل الإعلام بدفع تكاليف سفر الصحفيين، ويشمل ذلك الوجبات والمشروبات التي تقدم لهم على متن الطائرة.

ويوزع طاقم الطائرة فقط أكياسا صغيرة من حبات شوكولاته "ام آند امز" تحمل الختم الرئاسي وتوقيع الرئيس الأميركي، أما الأكواب وغيرها من الأواني التي تحمل شعار "أير فورس وان" فهي متاحة للشراء عبر الإنترنت.

لكن يبدو أن هذا ليس كافيا بالنسبة للعديد من المراسلين الذين يسافرون على متن الطائرة الرئاسية، فقد وصف تقرير بوليتيكو، أصوات ارتطام الأطباق والأواني الزجاجية بعضها ببعض داخل حقائب الظهر الخاصة بالصحفيين أثناء نزولهم من الطائرة.

وفي إحدى الحالات استضاف مراسل سابق في البيت الأبيض لإحدى الصحف الكبرى حفل عشاء، حيث قدم الطعام على مجموعة من الأطباق ذات الإطارات المذهبة التي تمت سرقتها من طائرة الرئاسة وتجميعها على مراحل، وفقا للتقرير.

واستجاب مراسل واحد على الأقل لتوبيخ رابطة المراسلين، حيث جرى ترتيب لقاء "سري" بينه وبين مسؤول إعلامي رسمي في حديقة مقابل البيت الأبيض لإعادة وسادة مطرزة كان قد استولى عليها من حجرة المراسلين على متن "أير فورس وان، وتمت عملية التسليم من يد إلى أخرى.