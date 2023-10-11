سرب من المسيرات قادمة من لبنان تخترق الأجواء الاسرائيلية وقصف صاروخي يستهدف حيفا

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام إسرائيلية ومصادر مقربة من حزب الله، يوم الاربعاء، بأن سرباً من المسيرات قادمة من لبنان اخترق الأجواء الاسرائيلية، في وقت شهدت فيه مدينة حيفا قصفتً صاروخياً هو الاول من نوعه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "سربان كبيران من المسيرات اخترقا أجواء منطقة الشمال من لبنان".

واشارت الى، "الطلب من سكان الشمال البقاء في المناطق الآمنة حتى إشعار آخر"، موضحة ان "أكثر من مليون إسرائيلي في الشمال موجودون الآن في الملاجئ والأماكن الآمنة".

في السياق، اعلنا كتائب القسّام قصف مدينة حيفا بصاروخ من طراز "R160"