سرب طائرات انتحارية تضرب قاعدة أمريكية في سوريا

شفق نيوز/ ضرب سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية، ليل الأحد/الاثنين، عمق قاعدة عسكرية يتخذها الجيش الأمريكي في حقل نفط "العمر"، شرقي سوريا، وذلك بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقاالت الوكالة، إن ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة السكنية "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقر إقامة لجنوده وضباطه، ضمن قاعدته في حقل نفط "العمر" بريف محافظة دير الزور الشمالي.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية، أن النيران ناجمة عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي ضربت القاعدة، موضحة أن أصوات انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية، وسمع دويها في أرجاء البلدات والقرى المحيطة بها.

وأكدت، أن المعلومات المتوافرة تشير إلى الاستهداف نجح في تحقيق أهدافه، فيما يتضح من النتائج أن المضادات الجوية الأمريكية فشلت في التصدي للهجوم.