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إسرائيل والسودان تتفقان على تطبيع العلاقات

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-23T15:58:43+0000
إسرائيل والسودان تتفقان على تطبيع العلاقات

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن السودان وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات.

وقال إن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل خطوة جديدة باتجاه صنع السلام في الشرق الأوسط تحت اتفاق إبراهيم التاريخي.

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب،، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر بيان مشترك أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وأضاف: "اتفاق زعماء إسرائيل وأميركا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وقال ترامب إن "السودان عازم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مما يجعلها ثالث دولة عربية تفعل ذلك في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات".

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع إعلان البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "السودان قام بتحويل مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب".

ووعد ترامب، الاثنين، بشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد موافقة الخرطوم على دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة إن الحكومة السودانية الجديدة وافقت على دفع التعويضات، وأضافت في تغريدة أن العدالة ستتحقق للشعب الأميركي بعد طول انتظار وأن السودان سيخطو "خطوة كبيرة".


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