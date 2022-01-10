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إسرائيل: لن نلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-10T12:46:51+0000
إسرائيل: لن نلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران.

وقال نفتالي بينيت في لجنة الخارجية والأمن: "إيران ترسل تجاهنا وإلى حدودنا الأسلحة ووكلائها وعملائها ونحن نعمل ليل نهار ضد إيران وضد محاولاتها".

وأضاف: "قمنا بإدخال تغيير على آلية العمل العسكري بحيث أن الضربات يكون طابعها هجومي وليس دفاعي فقط".

وتابع بينيت: "بالنسبة لمحادثات الاتفاق النووي الجارية في فيينا.. نحن منزعجون، ولكن دعوني أوضح هنا أمرين هامين..إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق..وإسرائيل ليست ملزمة بما يتعلق به".

وأكمل: "إسرائيل تحافظ على حرية العمل بدون قيود في أي مكان وفي أي زمان".

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