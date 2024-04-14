إسرائيل: لدينا فرصة لتشكيل تحالف دولي ضد إيران

شفق نيوز/ قال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الأحد، إن إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران، وذلك بعد تصدي دول عدة، للهجوم الكبير الذي شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ.

وذكر غالانت، في بيان له، أن "صد الهجوم جاء بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى"، مردفاً بالقول: "لدينا فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد هذا التهديد الخطير من إيران، والتي تهدد بتزويد تلك الصواريخ بمتفجرات نووية، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً للغاية".

ومساء أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.