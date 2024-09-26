إسرائيل: لا وقف لإطلاق النار مع حزب الله "حتى تحقيق النصر"

شفق نيوز/ نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني والموافقة على المبادرة الامريكية - الفرنسية بهذا الصدد.

وقال المكتب، إن الأنباء عن وقف إطلاق النار في الشمال غير صحيحة، ونتنياهو لم يرد على الاقتراح الأميركي الفرنسي.

في غضون ذلك صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، بأنه: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع حزب الله حتى تحقيق النصر.

وقال يسرائيل كاتس، إنه: سنواصل القتال في الشمال حتى يعود السكان إلى منازلهم بأمان.

بدورها ذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية نقلا عن أعضاء بحزب الليكود: نرفض وقف إطلاق النار ومن يوافق عليه يتحمل المسؤولية.