إسرائيل: لا تأكيدات على نحر أطفال في هجوم حماس

شفق نيوز / أبلغ مسؤول إسرائيلي، يوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس أطفال من قبل حركة "حماس"، لكنه أكد أن المهاجمين قاموا بالفعل بعمليات قطع رؤوس خلال الهجوم المباغت على بلدات قريبة من قطاع غزة

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "كانت هناك حالات قام فيها مقاتلو حماس بقطع الرؤوس وغيرها من الفظائع على غرار تنظيم داعش"، مضيفاً: "لكن لا يمكننا تأكيد ما إذا كان الضحايا رجالا أو نساء، جنودا أو مدنيين، بالغين أو أطفالا".

ويتناقض كلام المسؤول الإسرائيلي مع تصريحات أدلى بها متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء، قال فيها إنه تم العثور على جثث رضع وأطفال صغار "مقطوعة الرأس" في كفار عزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تقارير تحدثت عن قيام حركة حماس بقطع رؤوس أطفال في كيبوتس كفار عزة خلال هجومهم المباغت على المنطقة، السبت الماضي.

ووصف الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق المشهد بأنه "مذبحة" وقال إن النساء والأطفال الصغار وكبار السن "ذبحوا بوحشية على طريقة داعش".

وقتل نحو 1200 شخص وأصيب أكثر من 2700 جراء الهجوم الذي نفذه مسلحون من حركة حماس على مدى ساعات بعد اختراق السياج المحيط بغزة.

وأغلب القتلى من المدنيين الإسرائيليين، إذ لقوا حتفهم بالرصاص في المنازل أو الشوارع أو في حفل راقص في الهواء الطلق.

وجرى أُسر عشرات الإسرائيليين وآخرون من الخارج واقتادهم المسلحون إلى غزة كرهائن، وظهر بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عرضهم في الشوارع.