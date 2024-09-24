إسرائيل "قلقة" من 40 ألف مقاتل عراقي وسوري ويمني تسللوا للجولان

شفق نيوز/ كشف تقرير لصحيفة هآرتس الاسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن قدوم 40 ألف مقاتل من العراق واليمن وسوريا الى الجولان للقتال ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة بحسب "قناة الجزيرة"، إن "الجيش الاسرائيلي يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألفا من العراق وسوريا واليمن إلى الجولان"، مشيرة الى أن "هؤلاء المقاتلين ينتظرون دعوة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله للقتال".

ونقلت هآرتس عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين القول، "رغم أن الـ40 ألفا من المقاتلين ليسوا من النخبة فإن الوضع لا يزال مقلقا".كما نقلت هآرتس عن مسؤول أمني رفيع قوله، إن "وجود المقاتلين أمر خطير وسنتدخل بسوريا لنوضح للأسد أننا لن نقبل وجودهم بهذا المكان".

ويتبادل حزب الله والجيش الاسرائيلي ضربات جوية وصاروخية منذ 3 أيام تنذر باندلاع حرب شاملة في المنطقة، بعد تفجير أجهزة اتصال لاسلكية في الضاحية الجنوبية لبيروت، منسوبة لاسرائيل.

وأسفر القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان وبيروت حتى إعداد هذا الخبر عن مئات الضحايا وآلاف الجرحى، في حين بدأ حزب الله بقصف مستوطنات إسرائيلية.