إسرائيل: قد نتحرك ضد إيران في الأشهر المقبلة

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد، إن إسرائيل قد تتحرك ضد إيران في الأشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الأميركي بيت هيغسيث، وأضاف أن "طهران ما زالت تمثل مع شركائها تهديداً للاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأوضح كاتس لهيغسيث، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "الأشهر المقبلة تحمل لنا تحديات تتطلب استعدادات عسكرية قوية، كما تتيح فرصاً لتعزيز أهدافنا الاستراتيجية".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "يمكننا معاً تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وخلق مستقبل أفضل للمنطقة".