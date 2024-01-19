إسرائيل ضمن قائمة "أسوأ" الدول بالاعتقال التعسفي للصحفيين في 2023

شفق نيوز/ كشف تقرير للجنة الدولية للصحفيين، عن انضمام إسرائيل لقائمة أسوأ الدول في الاعتقال التعسفي للصحفيين منذ بداية حرب غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشاركها إيران في نفس المرتبة.

وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين صدر، أمس الخميس، أنه للمرة الأولى تظهر إسرائيل في قائمتها لـ"أسوأ سجاني الصحفيين"، مما يضعها على قدم المساواة مع إيران.

وكانت الصين وميانمار أسوأ المخالفين، حسب التقرير، حيث سجنت كل منهما أكثر من 40 صحفياً في عام 2023، وتبعتهما بيلاروسيا وروسيا وفيتنام.

وتحتل إسرائيل مع إيران المركز السادس بعد أن سجلت لجنة حماية الصحفيين وجود 17 صحفياً فلسطينياً في سجونها خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها إسرائيل ضمن أسوأ المخالفين.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين جودي جينسبيرغ، إن إدراج إسرائيل في قائمة الصحفيين المحتجزين "يعكس حملة قمع أوسع نطاقا ضد حرية التعبير وانتقاد الحرب في غزة".

وأضافت إن "مكانة إسرائيل في إحصاء السجون الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لعام 2023 هو دليل على أن أحد المعايير الديمقراطية الأساسية - حرية الصحافة - آخذ في التلاشي مع استغلال إسرائيل لأساليب صارمة لإسكات الصحفيين الفلسطينيين، يجب أن تتوقف هذه الممارسة".

وتشكل الاعتقالات جزءا من نمط أوسع من المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون الذين يغطون الحرب بين إسرائيل وغزة.

وتقول لجنة حماية الصحفيين إن ما لا يقل عن 83 من العاملين في وسائل الإعلام قتلوا في غزة، معظمهم من الفلسطينيين.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها وثقت أيضا أنواعا متعددة من حوادث استهداف الصحفيين في إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك "العديد من الاعتداءات والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة".