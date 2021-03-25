إسرائيل: صاروخ إيراني استهدف سفينة في بحر العرب

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن إيران أطلقت صاروخا على سفينة تابعة لإسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، مما تسبب بإضرار في السفينة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن "السفينة وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار".

وأضافت القناة أن "مالكي الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في حيفا، تم اطلاعها على الحادث، والقرار الذي تم اتخاذه هو أن تواصل السفينة الإبحار على الطريق إلى الهند حيث سيتم إصلاح الأضرار".

وأكدت أن "السفينة لم تكن تنقل بضائع إلى إسرائيل، ولم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها يتكون من أجانب فقط".

ووقعت حادثة مماثلة الشهر الماضي، عندما تعرضت السفينة "هيليوس راي" المملوكة لإسرائيل إلى هجوم مشتبه به على أنه إيراني أيضا.