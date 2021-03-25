سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إسرائيل: صاروخ إيراني استهدف سفينة في بحر العرب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-25T16:02:29+0000
إسرائيل: صاروخ إيراني استهدف سفينة في بحر العرب

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن إيران أطلقت صاروخا على سفينة تابعة لإسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، مما تسبب بإضرار في السفينة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن "السفينة وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار".

وأضافت القناة أن "مالكي الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في حيفا، تم اطلاعها على الحادث، والقرار الذي تم اتخاذه هو أن تواصل السفينة الإبحار على الطريق إلى الهند حيث سيتم إصلاح الأضرار".

وأكدت أن "السفينة لم تكن تنقل بضائع إلى إسرائيل، ولم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها يتكون من أجانب فقط".

ووقعت حادثة مماثلة الشهر الماضي، عندما تعرضت السفينة "هيليوس راي" المملوكة لإسرائيل إلى هجوم مشتبه به على أنه إيراني أيضا.

related

إسرائيل تخشى من تسميم مياهها "إلكترونياً"

Date: 2021-02-17 16:44:57
إسرائيل تخشى من تسميم مياهها "إلكترونياً"

نتانياهو يرسل تحذيرات من ضربات جوية تستهدف ايران مباشرة

Date: 2019-07-09 16:52:37
نتانياهو يرسل تحذيرات من ضربات جوية تستهدف ايران مباشرة

إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

Date: 2021-03-22 10:52:24
إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

إيران تتحرك دولياً عقب حادثة الطائرة

Date: 2020-07-24 00:00:00
إيران تتحرك دولياً عقب حادثة الطائرة

تشمل مؤسسة مرتبطة بخامنئي.. عقوبات أميركية جديدة على إيران

Date: 2020-11-18 16:48:50
تشمل مؤسسة مرتبطة بخامنئي.. عقوبات أميركية جديدة على إيران

ارتفاع وفيات كورونا في إيران والسلطات تصدر تعليمات

Date: 2020-02-22 21:01:15
ارتفاع وفيات كورونا في إيران والسلطات تصدر تعليمات

واشنطن تعلن ضبط أكبر شحنة نفط إيرانية

Date: 2020-08-14 16:37:33
واشنطن تعلن ضبط أكبر شحنة نفط إيرانية

أمريكا تختبر صاروخاً تفوق سرعته الصوت بـ20 مرة

Date: 2021-03-17 12:13:02
أمريكا تختبر صاروخاً تفوق سرعته الصوت بـ20 مرة