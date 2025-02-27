إسرائيل.. إصابة 9 أشخاص بعملية دهس قرب حيفا (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، نقلاً عن مصدر طبي، عن إصابة 9 أشخاص في عملية دهس وقعت قرب مدينة حيفا من بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن متحدث باسم الشرطة قوله: "التفاصيل لا تزال أولية، الشخص الذي اعتقلته الشرطة هو من نفذ الهجوم.. إرهابي دهس عدة أشخاص في محطة للحافلات ثم طعن الناس في وقت لاحق واصطدم بسيارة الشرطة".