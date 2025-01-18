إسرائيل.. إصابات بإطلاق نار في تل أبيب (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم السبت، إصابة أشخاص عدة جراء إطلاق نار في شارع ليفونتين بتل أبيب.

وقالت الشرطة في بيان، إن "هناك إصابات في مكان الحادث، وفي هذه المرحلة، قوات كبيرة من الشرطة في طريقها إلى الموقع. الظروف غير واضحة حاليا". دون إيراد تفاصيل إضافية عن الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن سقوط 3 مصابين ومقتل منفذ الهجوم.

من جهتها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم، و"دخل إسرائيل بطريقة غير شرعية"، ويبلغ من العمر 19 عاما.