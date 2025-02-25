إسرائيل.. سماع دوي انفجارات هائلة تثير ذعر السكان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات هائل أدت لاهتزاز النوافذ بالمنازل ما سبب حالة من الذعر بين الإسرائيليين.

وأوضحت الوسائل الإعلامية، أن الأصوات سمعت في جميع أنحاء البلاد وسببت حالة من الهلع خاصة في منطقة حيفا وقرب مطار بن غوريون.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أصوات الانفجارات ناجمة عن نشاط لسلاح الجو التابع له.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن أصوات الانفجارات "ناجمة عن تدريبات لسلاح الجو وليس هناك ما يدعو للقلق".