إسرائيل: إدارة الشرع "جماعة إرهابية" تنتقم من العلويين

شفق نيوز/ رأى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن الإدارة الجديدة في سوريا "جماعة إسلامية جهادية إرهابية استولت على دمشق بالقوة".

جاء ذلك، لدى اجتماع الوزير الإسرائيلي في بروكسيل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أمس الاثنين، وفق ما نشرته صحيفة جيروساليم بوست.

وأضاف ساعر، أن "الجميع يعرف من هو الشرع (الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع) إنهم ينتقمون من العلويين، إنهم يؤذون الكورد، لن نتنازل عن الأمن على حدودنا".

كما قال إن "حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني يعملان في سوريا لإنشاء جبهة أخرى ضد إسرائيل هناك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، أول أمس الأحد، إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوات تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا مطالبا بنزع السلاح من هذه المنطقة، كما حذر من أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا وهو الأمر الذي أثار استياء بين دروز سوريا وخرجت احتجاجات تندد بتلك التصريحات في السويداء.