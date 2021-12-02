إسرائيل: خيار توجيه ضربة لإيران وارد

شفق نيوز / أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أن خيار تنفيذ هجوم على إيران ما يزال وارداً، فيما أشار إلى تمكنه من منع القوات الإيرانية من التموضع في سوريا.

وقال رئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي الجنرال تامير هيمان، خلال مقابلة مع إحدى المجلات الاستخبارية العبرية، إن "خيار تنفيذ هجوم في إيران ما يزال وارداً"، لكنه نوه في الوقت نفسه إلى إمكانية إقامة قناة اتصال سرية تفسح المجال أمام الأطراف للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف هيمان، أن "الجيش الإسرائيلي أفلح في إحباط العديد من المحاولات لنقل الأموال والوسائل القتالية إلى حزب الله اللبناني، كما تمكن من منع إيران من التموضع في سوريا".