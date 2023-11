إسرائيل: خطأ تقني يتسبب بعودة صاروخ "القبة الحديدية" أدراجه

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سقوط صاروخ اعتراضي من صواريخ القبة الحديدية، الليلة الماضية قرب تل أبيب، ناتج عن خطأ تقني، فيما كشف عن فتح تحقيق في الحادث.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم ينجم عن سقوط الصاروخ الاعتراضي في ريشون لتسيون "إصابات".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي رصدت لحظة فشل صاروخ أطلقته القبة الحديدية، ليل الأحد الاثنين، في اعتراض صواريخ أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة، وسقط فوق منطقة سكنية وسط إسرائيل.

وأشار مستخدمو تلك الوسائل إلى أن فشل أكثر من صاروخ اعتراضي في مهمته.

🇵🇸🇮🇱🚨‼️ BREAKING: Looks like an Iron Dome missile malfunctioned and hit a residential area. pic.twitter.com/HAG9vKrRLU