إسرائيل: خطأ تقني يتسبب بعودة صاروخ "القبة الحديدية" أدراجه

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سقوط صاروخ اعتراضي من صواريخ القبة الحديدية، الليلة الماضية قرب تل أبيب، ناتج عن خطأ تقني، فيما كشف عن فتح تحقيق في الحادث.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم ينجم عن سقوط الصاروخ الاعتراضي في ريشون لتسيون "إصابات".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي رصدت لحظة فشل صاروخ أطلقته القبة الحديدية، ليل الأحد الاثنين، في اعتراض صواريخ أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة، وسقط فوق منطقة سكنية وسط إسرائيل.

وأشار مستخدمو تلك الوسائل إلى أن فشل أكثر من صاروخ اعتراضي في مهمته.

🇵🇸🇮🇱🚨‼️ BREAKING: Looks like an Iron Dome missile malfunctioned and hit a residential area. pic.twitter.com/HAG9vKrRLU — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 5, 2023

وأظهر مقطع فيديو انطلاق أول صاروخ من القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الفلسطينية القادمة من قطاع غزة، مع صوت صفارات الإنذار في الخلفية.

وظل الصاروخ محلقا في السماء حتى اختفى.

وبعد لحظات، انطلق الصاروخ الثاني من نفس بطارية الإطلاق، لكن لسبب ما، انحرف الصاروخ وسقط بشكل حر فوق منطقة سكنية، محدثا دوياً كبيراً.