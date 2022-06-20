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إسرائيل: أحبطنا عمليات إيرانية على الأراضي التركية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-20T15:45:01+0000
إسرائيل: أحبطنا عمليات إيرانية على الأراضي التركية

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، عن إحباط عمليات على الأراضي التركية في الأيام الأخيرة. 

وقال بينيت، في ايجاز صحفي غير مصور، إنه "في الأيام الأخيرة تم إحباط عمليات، واعتقال مخربين على الأراضي التركية بالتعاون مع إسرائيل"، بعدما وطد البلدان علاقاتهما في الأشهر الأخيرة.

وتأتي تصريحات بينيت، بعد يوم من إعلان مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن الأخير سيزور تركيا الخميس المقبل، بعد اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين على خلفية تهديدات إيرانية مزعومة لرعايا الدولة اليهودية في اسطنبول.

والأسبوع الماضي، دعا لبيد الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا وعلى وجه الخصوص إلى مدينة اسطنبول، فضلا عن دعوته الموجودين فيها الى مغادرة البلاد "في أقرب وقت" خشية وقوع هجمات إيرانية.

وتطرق بينيت لزيارة الرئيس الأميركي المرتقبة الشهر المقبل، وقال إن "الغرض الرئيسي من الزيارة هو إبرام خطة عمل مشتركة وواضحة لكبح برنامج إيران النووي".

وقال بينيت، إن "إيران بحاجة لأن تعرف أن قواعد اللعبة قد تغيرت. أي شخص يحاول إلحاق الضرر بنا سيتعرض للأذى، من المخطط إلى المنفذ. سنستمر في فضح وجه إيران الحقيقي والرد بقوة. لدينا مساحة كبيرة للمناورة". 

وأضاف: "لقد ولت الأيام التي تمول فيها إيران الإرهاب، وتجهز الإرهابيين، وتدربهم، وتخرجهم دون أن يتم دفع الثمن". 

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