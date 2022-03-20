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إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-20T20:59:48+0000
إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

شفق نيوز/ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، عن "قلقه" بشأن نية الولايات المتحدة الاستجابة لـ"المطلب الإيراني الصفيق"، وإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأوضح في سلسلة تغريدات أنه "حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، فإن دولة إسرائيل ستستمر في معاملة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".

ولفت إلى أن "الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية وأكثرها دموية في العالم. وعلى عكس داعش أو غيره من التنظيمات، فالحرس الثوري مدعوم من قبل دولة إيران".

وأضاف بينيت "سوف نستمر في العمل ضدهم (الحرس الثوري) باعتبارهم منظمة إرهابية، وكالعادة، إن ما سيحدد مستقبلنا هو أفعالنا وليس أقوالنا".

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