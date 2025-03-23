إسرائيل تؤكد اغتيال "البردويل" مهندس التخطيط والتطوير في حماس

شفق نيوز/ أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، اغتيال العضو البارز في حركة "حماس" صلاح البردويل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "قام جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) باغتيال صلاح البردويل، العضو البارز في المكتب السياسي الذي قاد التخطيط الاستراتيجي والعسكري لحركة حماس".

وأضاف: "شنت القوات الإسرائيلية وجهاز (الشاباك) الليلة الماضية هجوما في جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل صلاح البردويل، المسؤول عن مكتب التخطيط والتطوير في منظمة حماس".

وأوضح أدرعي أن "البردويل شغل أيضا منصب مسؤول كبير في المكتب السياسي لمنظمة حماس، وفي إطار دوره، قاد التخطيط الاستراتيجي والعسكري لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وشدد على أن "عملية تصفيته (البردويل) تشكل ضربة للقدرات العسكرية والحكومية لمنظمة حماس"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيواصلان العمل ضد منظمة حماس وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".

من جهتها، قالت حركة "حماس" إن "عضو المكتب السياسي للحركة، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، صلاح البردويل ارتقى إلى العلا شهيدا، في عملية اغتيال صهيونية غادرة، استهدفت خيمته بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، إلى جانب زوجته".

وأكدت الحركة، أن "دماءه ودماء زوجته وسائر الشهداء الأبرار، ستبقى وقودا لمعركة التحرير والعودة، وأن هذا العدو المجرم لن ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا، فكلّما ارتقى شهيدٌ، ازدادت جذوة المقاومة اشتعالاً حتى زوال الاحتلال".