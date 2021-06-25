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إسرائيل تُعيد فرض قيود كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-25T09:53:38+0000
إسرائيل تُعيد فرض قيود كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها ستعيد فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في بلد تلقى أكثر من نصف سكانه جرعتين من اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان: "بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، سنعيد  فرض وضع الكمامة ابتداء من ظهر يوم الجمعة في جميع الأماكن غير المفتوحة، باستثناء داخل المنزل".

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الخميس أن ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة سيكون إلزاميا اعتبارا من يوم الأحد القادم.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع تصاعد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، إذ يقارب عدد حالات العدوى النشطة الـ700 ، فيما تشير آخر المعطيات إلى أن 30 ألف إسرائيلي يخضعون حاليا للحجر الصحي.

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