إسرائيل توجه ضربتين في سوريا ولبنان

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، تنفيذ ضربات على مواقع داخل سوريا، ردا على استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية.

وذكر الجيش في بيان على منصة "إكس": " ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة في إيلات، ضرب الجيش الإسرائيلي المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "يواصل عملياته لتدمير البنى التحتية لحزب الله في لبنان"، لافتاً إلى أن "طائرات مقاتلة ضربت أهدافا لحزب الله في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال النهار".

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنّ مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت أمس الخميس على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل، ما سبّب أضرارا مادية وحالة من الذعر.