إسرائيل توجه ضربات جديدة ضد حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، تنفيذ ضربات ضد حزب الله في جنوب لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل نفذت "سلسلة عمليات بهدف القضاء على تهديدات حزب الله مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار"، مبيناً أن الجيش "دمر مستودعات أسلحة ونقاط مراقبة نشطة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف أن الجيش "يواصل العمل وفقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار، المنتشر في جنوب لبنان، ويواصل مراقبة محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب لبنان، وسيعمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".