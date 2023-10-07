إسرائيل تواجه "طوفان الأقصى" بـ"السيف الحديدي"

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.

ورد الجيش الإسرائيلي، بغارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع ⁧‫غزة.

وذكر بيان للجيش، أن "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل، ومنذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو أراضٍ اسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات"، مؤكدا إعلان التعبئة في صفوف قواته واستدعاء جنود الاحتياط".

وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".