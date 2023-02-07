إسرائيل تهدد بالرد بـ50 صاروخاً على كلّ صاروخ ينطلق من غزة

هدد وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بقصف قطاع غزة بـ 50 صاروخا مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه من هناك.

وقال بن غفير حسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه يجب أن يكون الرد على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" متكاملا.

وأشار خلال جولة له في مستوطنة "شلوميت" الواقعة بغلاف غزة، مع أعضاء حزبه "القوة اليهودية"، إلى موافقته على إنشاء مستوطنات جديدة في غلاف غزة، مضيفا، آمل أن تقوم الحكومة بتنفيذ رؤيتي حول الرد على صواريخ "حماس"، "أنا متفائل وأعتقد أن هذا سيحدث".

وتطلق الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة بين الحين والآخر صواريخها تجاه بلدات غلاف غزة، والمدن الإسرائيلية الساحلية، ردا على العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، والتصعيد في غزة.