إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر لعدد من الدول وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تزايد احتمال وقوع هجمات إرهابية إيرانية ضد مواطنين اسرائيليين، ناصحاً سكان الدولة العبرية بعدم السفر لعدد من الدول.

وذكر تقرير للمجلس إن هناك ”زيادة في الدوافع من جانب إيران ووكلائها الإقليميين لإيذاء الإسرائيليين في الخارج".

وشمل تحذير مجلس الأمن القومي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي، إلى جانب الأردن ومصر وتركيا وإقليم كوردستان وأذربيجان وجورجيا، بحسب وسائل اعلام اسرائيلية وخليجية.

وتقدر الاحصائيات الرسمية وجود نحو 80 أسرة يهودية منتشرة في محافظات إقليم كوردستان.