إسرائيل تندد بتصريحات الأردن بشأن غزة

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أسفها لما سمته التصريحات التحريضية الصادرة عن "القيادة الأردنية" بشأن التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصفة العلاقات بين البلدين بـ"الاستراتيجية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "علاقات البلاد مع الأردن ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين ونأسف للتصريحات التحريضية الصادرة عن القيادة الأردنية".

كما نفى البيان أي نية لإسرائيل لتهجير المدنيين من قطاع غزة، محملة حركة حماس مسؤولية ما يتعرض له سكان القطاع.

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة قد صرح، الاثنين، بأن عمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال نحو تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، سيكون بمنزلة "إعلان حرب" على بلاده.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأردني خلال لقائه عددا من أعضاء البرلمان في العاصمة عمّان، حسبما أوردت وكالة "بترا" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بشر الخصاونة قوله: "أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب".

وأردف: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرّج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته".

وتابع: "لن ينجح العدوان الإسرائيلي في القفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط 4 حزيران 1967 وفق حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن معالجة قضايا القدس والاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية".